Jerzy Stuhr liczy na szybki powrót do pracy. "Najwięcej filmów zrobiłem po chorobach"

W lipcu aktor trafił do szpitala w ciężkim stanie. Doznał udaru mózgu . Jednak po raz kolejny udało mu się wyjść zwycięsko z walki o życie.

- Inne choroby tlą się w człowieku, a sercowe to gruch i leżysz. Nagle. Udar też nagle. To jest takie dziwne, że intelektualnie opanowuje się sytuację, ale gdzieś się oddala. To nie jest zemdlenie, tylko widać świat w zupełnie innej magmie. Przez dłuższy czas miałem kontakt, ale zacząłem mieć kłopot z mową - powiedział.