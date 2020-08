Jerzy Stuhr nagrał przesłanie. Aktor ma niesamowitą siłę do walki

13 lipca dowiedzieliśmy się, że Jerzy Stuhr trafił do szpitala. Aktor z podejrzeniem udaru mózgu trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wcześniej spędzał weekend z żoną w Nowym Targu. Najważniejszy był czas. Liczyła się każda minuta. Dzięki szybkiemu transportowi do szpitala i udzielonej w mig pomocy stan zdrowia aktora ulegał poprawie w krótkim czasie.

Wygląda na to, że "komisarz Ryba wraca do akcji". Jerzy Stuhr postanowił podziękować nastolatkowi, Piotrowi Plucie, który podobnie jak Stuhr przechodził chorobę nowotworową. Kilka dni wcześniej w "Wydarzeniach" opublikowano apel Piotrka do Jerzego Stuhra, żeby ten się nie poddawał, bo to dzięki niemu Piotr miał siły do walki z rakiem.