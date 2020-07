Maciej Stuhr o stanie zdrowia Jerzego Stuhra. "Dziękujemy z całego serca!"

W poniedziałek 13 lipca media obiegła informacja o złym stanie zdrowia aktora . Jerzy Stuhr trafił do krakowskiego szpitala z podejrzeniem udaru.

Barbara Stuhr poinformowała wczoraj media, że stan aktora jest już stabilny. - Mąż został dziś wypisany ze Szpitala Uniwersyteckiego. Czuje się dobrze, właśnie jedziemy do domu - powiedziała "Wyborczej" żona aktora.

Kiedy emocje opadły, a Jerzy Stuhr dotarł do rodzinnego domu, wpis w podziękowaniu wszystkim zaangażowanym w pomoc Jerzemu Stuhrowi, dodał jego syn, Maciej.

"Ponieważ mój Tato nie dorobił się póki co Facebooka, w jego i rodziny imieniu bardzo pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w ostatnich tygodniach! Ekipie ratunkowej z Rabki, szpitalowi w Nowym Targu oraz szpitalowi w Prokocimiu za fantastyczną, szybką i profesjonalną pomoc. Każdej pielęgniarce, oddziałowym, ratownikom i fizjoterapeutom oraz oczywiście lekarzom wielkie dzięki i brawa dla Was! Dziękujemy z całego serca!" - czytamy we wpisie aktora.