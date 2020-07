Nowe informacje ws. stanu zdrowia Jerzego Stuhra. "Powoli wraca do siebie"

Jerzy Stuhr trafił do szpitala w Krakowie z podejrzeniem udaru mózgu. Choć wyglądało to groźnie, cała sytuacja jest już pod kontrolą, a aktor powoli wraca do zdrowia.

Głosuj Głosuj Podziel się

Jerzy Stuhr trafił do szpitala (ONS.pl)