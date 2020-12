Jerzy Stuhr z żoną obchodzą rocznicę ślubu. Syn pokazał ich zdjęcie sprzed 50 lat

Życie we dwoje nie jest proste, a patrząc na rozterki uczuciowe osób z pierwszych stron gazet, można dojść do wniosku, że związki w show-biznesie są wyjątkowo nietrwałe. Jednak wśród starszego pokolenia można znaleźć pary, które przeszły razem przez całe życie. Zaliczają się do nich Barbara i Jerzy Stuhrowie.