Justin Tiberlake i Jessica Biel zażegnali kryzys. Wielka ulga dla fanów

Justin Timberlake i Jessica Biel musieli ostatnio zmagać się z kryzysem małżeńskim spowodowanym przez wybryk wokalisty. Jednak udało się go dość szybko zażegnać, co tylko uszczęśliwiło fanów.

Wszystko układało się do czasu, gdy miesiąc temu artysta pojawił się na imprezie po zakończeniu zdjęć do filmu. Wtedy zdradził swoją partnerkę. Na nagraniach z monitoringu klubu, które trafiły do internetu, Timberlake obściskiwał się z inną kobietą. Nie miał też na palcu obrączki, co było dość zaskakujące.