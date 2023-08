Jest szansa odzyskać pieniądze za bilety i karnety na odwołany Fest Festival. Podpowiadamy, jak to zrobić

W tej formule udostępniamy organizatorowi nasz system, przekazując mu panel do zarządzania wydarzeniem. W takim wypadku organizator sam ustala ceny biletów oraz ich liczbę, a także może zmieniać te dane dynamicznie - to akurat dotyczy zresztą obu modeli. Going., jako pośrednik, w takiej sytuacji pobiera od klientów jedynie opłatę serwisową, a środki z biletów trafiają na bieżąco do organizatora wydarzenia, w tym przypadku - do firmy Fest Festival sp. z o.o.