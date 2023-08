Co z pieniędzmi za bilety? Festiwal odwołany, a kasy brak

Dużo bardziej otwarcie sprawę komunikuje firma Going. Jasno określa, że w jej przypadku rozliczenie z organizatorem Festu miało charakter agencyjny. W oficjalnym oświadczeniu przeczytać można: "Going. - jako pośrednik - zatrzymywał opłatę serwisową, a środki z biletów trafiały bezpośrednio do organizatora Festa. Klienci, którzy za pośrednictwem Going. kupili bilety w modelu agencyjnym, automatycznie otrzymają od Going. zwrot pełnej opłaty serwisowej. W celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty, tj. ceny samego biletu, klienci powinni zwrócić się bezpośrednio do organizatora, o czym poinformowaliśmy w dedykowanej komunikacji mailowej".