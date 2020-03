Joanna Brodzik w szczerym wywiadzie. Miała niełatwe dzieciństwo

Joanna Brodzik odważyła się na szczere wyznania w jednym z ostatnich wywiadów. Opowiedziała m.in. o tym, że miała dość trudne dzieciństwo, a Kościół jej nie akceptował, bo była nieślubnym dzieckiem.

Trudności były też w czasie przygotowań do przyjęcia Komunii Świętej. Kiedy chciałam przygotować się do pierwszej komunii świętej, siostra katechetka powiedziała moim koleżankom, żeby się ze mną nie zadawały, bo jestem bękartem. Babcia poszła wtedy do katechetki i ją spoliczkowała, a potem powiedziała mi, że do komunii nie przystąpię, i że pana Boga ma się w sercu - opowiada Brodzik.

- Chcę zaprosić do aktu odwagi wobec wstydu inne kobiety. I mężczyzn. Do stworzenia dla siebie nawzajem bezpiecznej, opartej na empatii i tolerancji przestrzeni do wysłuchania i bycia wysłuchanym. Wierzę, że to, co zdarzyło się nam w trakcie pracy, może posłużyć innym - wyjaśniła powody udzielenia wywiadu.