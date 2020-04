Joanna Koroniewska stanęła w obronie męża. Stanowczo odpowiedziała interautom

"Na razie jestem czysty! Chociaż po cichu liczyłem, że przeszedłem to cholerstwo bezobjawowo i będę już odporny. Cóż... Wracam do maseczki. Powodzenia i zdrowia dla wszystkich w sobotni poranek. I nie dajmy się tej koronie!" – pisał na Instagramie.

Na jego wpis internauci zareagowali sceptycznie. Jedna z fanek zapytała wprost, po co prezenter robił test, choć nie miał objawów. "Chodzę do radia, a tam jednak przychodzi sporo różnych ludzi, a w studiu siłą rzeczy nie mogę mieć maski", wytłumaczył Dowbor.

"Wiedziałam, że post Maćka o wykonaniu prywatnie testu wzbudzi wiele skrajnych emocji i rozumiem, że to drażliwy temat, ale sugerowanie zarabiania na nim pieniędzy i wykorzystywania całej tej sytuacji, podżegania co poniektórych do nienawiści czy w końcu ciągle pytania jakie w ogóle ma pan wskazania etc. w moim odczuciu oznaczają jedno- coraz śmielej pozwalamy sobie na akcentowanie swoich, często nieprzemyślanych poglądów", napisała w komunikacie.