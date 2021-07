Koroniewska wsadziła kij w mrowisko. "Nawet mój mąż ma większy biust ode mnie"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najsympatyczniejszych i najbardziej lubianych par w rodzimym show-biznesie. Fani uwielbiają ich poczucie humoru i ogromny dystans do świata. Z rozbawieniem przyglądają się też "instagramowym kłótniom" małżonków i podziwiają ich podejście do życia. Ostatnio jednak na profilu aktorki zrobiło się poważnie. Wszystko dlatego, że Koroniewska poruszyła temat hejtu, który uderzył w nią ze zdwojoną siłą (tutaj przeczytacie więcej na ten temat).