Joanna Koroniewska pokazała zdjęcia z czasów, gdy była w ciąży. Nie bez powodu

Co więcej, małżonkowie nie powiedzieli w tej kwestii ostatniego słowa i zapraszają kolejnych interesujących gości. Tym razem ma się pojawić u nich Klaudia Halejcio i to w roli, do której intensywnie się przygotowuje – niebawem zostanie mamą. I właśnie o macierzyństwie i rodzicielstwie w ogóle Dowborowie mają zamiar rozmawiać z młodą aktorką. Zapewniają, że są do rozmowy świetnie przygotowani (sami wszak mają dwie córki) i zapowiadają dowcipnie, że nie odpuszczą jej żadnego tematu.