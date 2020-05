Joanna Koroniewska zdobyła się na poruszające wyznanie. Zalała się łzami

– Nie ma nic ważniejszego w życiu, niż to, żeby moja rodzina była zdrowa i żebyśmy w miarę przeszli tę ciężką sytuację jako jedność. Ja o wielu rzeczach w swoim życiu nie mówiłam. Pewnie nadejdzie taki moment, że powiem – powiedziała.

– Miałam bardzo ciężkie sytuacje w moim życiu. Nie tylko związane ze śmiercią mojej mamy, ale wiele traumatycznych rzeczy w życiu przeżyłam i nieważne, jak bardzo ciężko mi było, wiedziałam, że inni mają jeszcze gorzej. Wtedy tłumaczyłam sobie, że nie mogę się poddać, bo co mają powiedzieć ci, którzy kompletnie nie mają wyjścia. I myślę, że to jest najważniejsze. Rodzina to jest absolutna siła – wyznała Koroniewska.