Joanna Krupa w dżinsach. Dodatkowych kg nie widać

Joanna Krupa karierę zrobiła jako modelka prezentująca bieliznę i kostiumy kąpielowe. Brała też udział w rozbieranych sesjach. Ubrania zdejmowała i w szczytnym celu - pojawiała się na plakatach organizacji PETA walczącej o prawa zwierząt. Ale to wszystko gwiazda ma już za sobą. Od kilku lat Joanna znana jest głównie jako prowadząca show "Top Model". Więcej niż o pracy zawodowej mówi się jednak o jej życiu prywatnym.

Krupa jest szczęśliwą mężatką i młodą mamą. Trzy miesiące temu urodziła córeczkę, którą nazwała Asha. Teraz otwarcie mówi, że chciałaby wrócić do obowiązków zawodowych, ale by to zrobić, musi schudnąć.