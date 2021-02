Joanna Kulig w żałobie. Straciła bliską osobę

Joanna Kulig to jedna z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorek. Serca szerszej publiczności zdobyła wcielając się w rolę Igi Małeckiej w serialu "O mnie się nie martw ". Międzynarodową sławę przyniósł jest natomiast występ w nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie", w której pojawiła się u boku Tomasza Kota. To po tej roli rozdzwoniły się telefony od europejskich twórców.

Rozpromieniona Kulig: Teraz jest czas na domowe sprawy

Jak informuje "Dobry Tydzień", Joanna Kulig przechodzi ostatnio trudne chwile. Ukochana babcia aktorki, Helena, przegrała walkę z chorobą. Gwiazda kina była bardzo z nią związania, a z powodu pandemii ograniczyła kontakt z seniorką jedynie do rozmów telefonicznych. Aktorka od dłuższego czasu planowała wybrać się do babci z synkiem Jasiem, ale już nie zdążyła.

Pani Helena była największą fanką swojej wnuczki. Aktorka wspominała, że to po niej odziedziczyła talent wokalny. - Zawsze przepięknie śpiewała. Kiedy jeździłam do niej do Grybowa, to napełniała mnie fantastycznymi inspiracjami twórczymi - mówiła w jednym z wywiadów.