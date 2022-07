"Jest przy Aśce, wspiera ją". Jest częstym gościem w domu Joanny Opozdy

Nie jest tajemnicą, że życie rodzinne Joanny Opozdy nie należy do najbardziej udanych. We wrześniu ubiegłego roku tabloidy rozpisywały się o konflikcie pomiędzy aktorką a jej ojcem, który oskarżył swoich bliskich o brak pomocy, gdy doznał wypadku na Madagaskarze. Kilka miesięcy później niedowierzanie budziły doniesienia o kolejnej odsłonie rodzinnego sporu, w którym doszło nawet do użycia broni przez Dariusza Opozdę w pensjonacie w Busku-Zdroju.