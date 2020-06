Przetakiewicz wspomina Kulczyka. "Zostanie w moim sercu na zawsze"

Joanna Przetakiewicz, która obecnie zakochana jest w Rinke Rooyensie, przyznała, że jej największą miłością na zawsze pozostanie Jan Kulczyk. To u jego boku przeżyła 10 lat i to on sprawił, że uwierzyła w siebie. - To był bardzo ważny mężczyzna w moim życiu - deklaruje projektantka.

Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk przez 10 lat tworzyli parę (ONS.pl)