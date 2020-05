To była miłość jak z bajki. Po 12 latach postanowili się rozwieść

Kayah przez wiele lat nie mogła się ustatkować. Każdy jej związek z mężczyznami prędzej czy później dobiegał końca. Mało kto pamięta, że wokalistka ma też na koncie burzliwy związek małżeński z Rinke Rooyensem . Para poznała się w 1998 r. podczas pracy przy programie "To było grane". 5 sierpnia tego samego roku stanęli na ślubnym kobiercu, a już w grudniu na świecie pojawił się ich syn Roch .

- To była miłość od pierwszego wejrzenia . Po raz pierwszy zobaczyłam go, jak stał na ulicy pod studiem. Spojrzałam na niego przez szybę taksówki i powiedziałam sobie: "ten" - mówiła przed laty Kayah w wywiadzie z "Vivą!".

Rok po ślubie małżonkowie zostali nagrodzeni Srebrnym Jabłkiem - statuetką przyznawaną w plebiscycie czytelników miesięcznika "Pani" "najwspanialszym polskim parom". Niestety, szczęście trwało tylko do 2002 r., gdy ogłosili, że są w separacji. W 2010 r. zdecydowali się na rozwód.

- Okazało się, że byliśmy z Kayah zbyt podobni, żeby wytrzymać ze sobą pod jednym dachem. Oboje mamy silne charaktery, musimy postawić na swoim, ani ze mną, ani z nią nie jest łatwo wytrzymać. Kiedy Roch miał 4 lata, doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jak się rozstaniemy dla dobra naszego syna. To była strasznie trudna decyzja. Przede wszystkim była to dla mnie porażka, że nie zdołaliśmy tego przezwyciężyć, że nie potrafiliśmy się dogadać - dodał Rooyens w "Vivie!".