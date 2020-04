Joanna Przetakiewicz nie idzie na wybory. "Ja tego nie rozumiem"

mieliśmy trudne tematy i wydaje się że polityka jest najmniej ważna w ostatnich dniach ale jak się spojrzał na to co nasi politycy robią i mówią No to jeden temat i są to wybory i zanim zadam to pytanie to to dodam trochę kontekstu Michał Żebrowski powiedział nam nie idę Jerzy Owsiak powiedział na nie idę a Joanna Przetakiewicz Gdybym miała Czy 10 maja wybrałaby się na wybory to co Odpowiedz zdecydowani Nie zdecydowanie nie idę dlaczego No dlatego że to jest bezsensowna sytuacja którą już we Francji popełniono ten błąd czy my też musimy go powtarzać wiadomo że zorganizowaną tam wybory niestety w tym momencie w postępie geometrycznym koronawirusy rozprzestrzenił się od tego samego dnia w taki sposób że stał się dla całego kraju bardzo trudny do zarządzania i bardzo trudny dla służby zdrowia do opanowania w związku z tym Dlaczego mamy dzisiaj nawoływać ludzi do tego żeby się spotykali ze sobą na wybory w momencie kiedy i z jednej strony namawiamy ich do tego żeby zostali w domu szczególnie teraz przez okręt przez okres Świąt i później namawiam do tego żeby przez kolejny rok nie organizować koncertów pokazów mody konferencji i tego typu rzeczy w związku z tym Dlaczego mamy namawiać kilkadziesiąt Polaków dorosłych do tego żeby wyszli i spotkali się razem przy urnie No ja tego nie