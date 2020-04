Joanna Przetakiewicz pisze doktorat z psychologii pozytywnej

przed chwilą rozmawialiśmy słonecznych logiem Jak wysłać ale widzę że u pani nie ma takiego problemu radość jest dobry nastrój żółty kolor podbija nie wiem czy wiecie że psychologia pozytywna to jest najnowszy kierunek w psychologii który ma dopiero 20 lat i ja właśnie wczoraj na postanowiłam napisać z tego doktorat dlatego że czuje się już do tego wstępnie przygotowana i to jest coś co kocham Najbardziej i teraz zresztą w dobie kryzysu jakiego współczesny świat niewątpliwie jest nie przeżył i nie widział od razu widać Kto żyje w energii braku czyli energii strachu aktorzy je w energii rozwoju czyli optymizm o to jest dokładnie to o czym przed chwilą mówił Robert Rutkowski Którego zresztą osobiście znam i w ogóle Uwielbiam wszystkie jego teorię więc dokładnie to jest to chodzi o to żebyśmy się teraz nie przeraża Lili i przestanie panikować i zarażać lękiem bo to na pewno nam nie pomoże chodzi o to żebyśmy mówili sobie że tak raczej na pewno świat nie będzie taki sam ale będzie lepszy i decyzja już zapadła Czy doktorat w czasie epidemii Dokładnie tak doktorat z psychologii pozytywnej a może by coś jeszcze coś więcej na ten temat usłyszeć jaki tytuł jaki plan Do kiedy jakiś deadline sobie pani wyznaczyła coś to jest orteza wcześniej ponieważ decyzja zapadła wczoraj ja na pewno będę to robiła I daję sobie ileś tam miesięcy do napisania tego doktora to mam mnóstwo zebrane już na ten temat a tytuł jest pewien bo tytuł jest taki jak mi pod ty to mojego ruchu społecznego eranowychkobiet czyli szczęścia można się nauczyć