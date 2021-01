Przetakiewicz sprzedaje swój apartament. Cena? Lepiej usiądźcie

Joanna Przetakiewicz, odkąd w zeszłym roku wyszła za mąż za producenta telewizyjnego Rinkego Rooyensa, dzieli swoje życie na aż trzy domy. Jeden z nich ma w Londynie. Drugi to willa męża w Konstancinie. Trzeci to luksusowy apartament na warszawskim Żoliborzu. I to właśnie ten ostatni trafi wkrótce w ręce nowego właściciela. Projektanta podjęła bowiem decyzję o sprzedaży posiadłości.