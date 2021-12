Joanna Przetakiewicz świętowała z samymi gwiazdami. "Szał i obłęd"

Dla Joanny Przetakiewicz i jej męża Rinke Rooyensa święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas dla rodziny, ale także okazja do spotkania z przyjaciółmi. I to nie byle jakimi, bo w posiadłości Rooyensów zgromadziła się istna śmietanka towarzyska. Przetakiewicz przygotowywała się do tej imprezy tygodniami.