Joanna Szczepkowska wytoczyła sprawę TVN. Do dziś ponosi tego konsekwencje

Przypomnijmy, że to właśnie Joanna Szczepkowska 28 października 1989 r. w głównym wydaniu "Dziennika Telewizyjnego" ogłosiła koniec komunizmu w Polsce. Zapytana przez dziennikarza "Wprost", czy chciałaby powtórzyć to w kontekście obalenia rządów PiS, przyznała, że tak. - Pewnie, że bym chciała. W czasie protestów przemawiałam na Placu Krasińskich w Warszawie i obiecałam, że kiedyś to ogłoszę, ale... gdzie ja to zrobię? Do TVP nie pójdę, a w TVN jestem zabroniona. To trudniejsze niż kiedyś - oznajmiła. O Telewizji Polskiej aktorka nie ma najlepszego zdania. Jak sama przyznaje, "to medium prezesa PiS i to w najgorszym wydaniu".