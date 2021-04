John Travolta zabrał głos po raz pierwszy od śmierci żony. "To jest moje doświadczenie"

John Travolta to jeden z najpopularniejszych aktorów. Gwiazdor występował w samych świetnych produkcjach. Był gwiazdą "Pulp Fiction" Quentina Tarantino i "Grease" Randala Kleisera. Wydawać się mogło, że życie aktora jest idealne i usłane różami. Niestety. Rzeczywistość jest zupełnie inna.

W 1991 r. aktor założył rodzinę, której jest wierny do dziś. Najpierw gwiazdorowi przyszło spotkać się ze śmiercią syna. W 2009 r. 17-letni wówczas chłopak najprawdopodobniej zmarł na skutek uderzenia głową o twardą powierzchnię podczas ataku epilepsji. Rodzice znaleźli go martwego w wannie.

John Travolta skupia się na dzieciach. "Zapewnię przyszłość moim dzieciom"

W najnowszym wywiadzie z magazynem "Esquire Spain" Travolta opowiedział o żałobie. Określił ją bardzo "osobistym" przeżyciem. - Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby pomóc innym w żałobie, jest pozwolić im żyć w żałobie i nie komplikować tego. To jest moje doświadczenie - wyznał aktor.

John dodał, że skupia się na dzieciach: 21-letniej Elli i 10-letnim Beniem. - Zapewnię przyszłość moim dzieciom, pomogę im w tym, co chcą robić ze swoim życiem. Właśnie to robię teraz z Ellą, jej filmami i przygotowywaniem jej do zawodu. Ben ma zaledwie dziesięć lat. Chcę mu pomóc ewoluować, bo ma przed sobą całe życie - dodał John Travolta.