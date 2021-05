Johnny Depp znowu walczy w sądzie. Chce pogrążyć Amber Heard

Na początku 2021 r. "Daily Mail" ujawnił, że szpital w Los Angeles otrzymał tylko 100 tys. dolarów - to znacznie mniej niż ustalono, a amerykańska organizacja non-profit odmówiła wglądu do ich dokumentów. To rozzłościło Deppa, który postanowił złożyć papiery do Sądu Najwyższego w Nowym Jorku z prośbą o ujawnienie i złożenie dowodu wpłaty obiecanej sumy.