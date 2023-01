Jolanta Kwaśniewska opowiedziała o życiu w pałacu prezydenckim. Wiele rzeczy dziś nie mieści się w głowie

Jak życie w pałacu wyglądało w praktyce? - Ten rok 1995 to dla nas było trzęsienie ziemi. Absolutnie się tego nie spodziewałam. Nie bardzo chciałam wierzyć, że mąż te wybory wygrał. Co ze mną? Wiedziałam, że nie będę mogła prowadzić agencji obrotu nieruchomości, którą miałam w Wilanowie. Nie wyobrażałam sobie siedzenia w pałacu na kanapach - wspominała w rozmowie. Od postanowienia szybko przeszła do czynów - pełniła rolę aktywistki, mocno angażując się także w działalność charytatywną, co robi zresztą do dzisiaj.