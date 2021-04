Julia Kamińska mocno schudła. Straciła kilkanaście kilogramów

Julia Kamińska po dekadzie przerwy wróciła do roli Uli z serialu "BrzydUla". To okazało się bardzo dobrym posunięciem, bo widzowie docenili ją ostatnio w plebiscycie Telekamery . Aktorka podczas gali zrobiła duże wrażenie na internautach, którzy chwalili ją za wygląd. Sama gwiazda w najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi "Party" zdradziła, że czuje się obecnie o wiele lepiej ze sobą niż w przeszłości.

– Lubię siebie, lubię też to, jak wyglądam, ale mój wygląd to jedna z części składowych mnie i mojej siły. Mam 33 lata, jestem bardziej pewna siebie niż kilka lat temu, bardziej świadoma swoich mocnych stron. W tym sensie faktycznie przeszłam sporą metamorfozę – powiedziała.

Co ciekawe, o swój wygląd dba we własnym salonie "Spiękniej", który założyła cztery lata temu. Chętnie wraz ze swoim zespołem angażuje się na rzecz praw kobiet i równości. Gdy "Party" zapytało ją, czego jej jeszcze brakuje do szczęścia, to odparła właśnie, że pełni praw człowieka w Polsce i na świecie.