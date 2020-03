Julia Oleś wspomina związek z Kamilem Durczokiem. Mówił do niej: "Chodźmy na spacer. Mam w kieszeni dwie małpki"

- Przeżyłam ogrom cierpienia, upokorzeń i łez. Nie mogę uwierzyć, że to się zdarzyło. Byłam współuzależniona - wyznaje Julia Oleś w rozmowie z "Na żywo".

- Jak patrzę z perspektywy czasu, nie wiem, jak mogłam tego nie poskładać w całość. Tym bardziej, że było nieustanne wyszukiwanie okazji do tego, by pić. Dochodziło do tego, że słyszałam: "Chodźmy na spacer. Mam w kieszeni dwie małpki"- wspomina.