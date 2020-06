Julia Wieniawa bez makijażu. Tak wygląda znacznie lepiej

Zaliczana jest do grona najpopularniejszych polskich celebrytek. Jej konto na Instagramie obserwuje 1,7 mln osób, a na początku br. mogła się pochwalić największą liczbą obserwatorów wśród polskich gwiazd. Julia Wieniawa to typowa "it girl". Jest śliczna, zgrabna, ma świetny styl i udane życie zawodowe. Ostatnio 21-letnia aktorka opublikowała zdjęcia bez makijażu i zachwyciła fanów.