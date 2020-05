Julia Wieniawa wzięła udział w #Hot16Challenge2. Rapuje o polityce i Trójce

Julia Wieniawa to kolejna gwiazda, która zdecydowała się dołączyć do akcji #Hot16Challenge2 . Z tej okazji postanowiła odnieść się do ważnych kwestii. Aktorka rapuje o polskich lekarzach, obecnej sytuacji politycznej w kraju czy aferze w Trójce związanej z piosenką Kazika . Nawiązała też do przerwanej przez koronawirusa nowej edycji "Tańca z gwiazdami", w której brała udział.

Julia Wieniawa nominowała kolejne znany osoby do Hot 16 Challenge 2. Do udziału w zabawie zaprosiła Macieja Musiałowskiego, Jessikę Mercedes, Adama Zdrojkowskiego, Kasię Zielińską, a także Michelle Obamę i Kanye Westa.

Co to jest #Hot16Challenge2?

Tegoroczna edycja #Hot16Challenge2 nie ogranicza się jednak wyłącznie do świata hip-hopu. Nominowani do wzięcia udziału są gwiazdy popkultury. Hot 16 Challenge polega na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Tematyka tekstów dowolna. Druga edycja to dodatkowo zbiórka pieniędzy na wsparcie dla polskiej służby zdrowia, która walczy z pandemią koronawirusa. Na stronie siepomaga.pl trwa zbiórka charytatywna "Beef z koronawirusem #hot16challenge". Kwota, w jaką mierzą autorzy zbiórki, to milion złotych.