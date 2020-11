Julia Wieniawa krytykuje uczestników Marszu Niepodległości: "Ohydne kreatury"

Tegoroczny Marsz Niepodległości wywołuje pytania, czy to jeszcze są obchody Święta Niepodległości, czy już tylko okazja do zamieszek dla środowisk nacjonalistycznych. Nie trzeba przypominać, że dzień po marszu najgłośniej jest nie o samym święcie, a o racy wrzuconej na balkon polskiego, uznanego artysty , o próbie podpalenia mieszkania, a właściwie siedziby wydawnictwa Dwie Siostry, gdzie na balkonie wywieszony był po prostu baner Strajku Kobiet i tęczowa flaga.

Swój głos na temat nielegalnego pochodu zabrały gwiazdy polskiego showbiznesu. Jarosław Jakimowicz pochwalił narodowców za udział w wydarzeniu . Z kolei Anna Mucha skomentowała, dlaczego by w nim nie poszła . Jak się okazuje, również Julia Wieniawa nie była łaskawa dla tych, którzy 11 listopada pojawili się w Warszawie i demolowali miasto. Postanowiła zwrócić się bezpośrednio do chuliganów.

"Zwierzęta. Nie, one mają więcej miłości i rozumu. To po prostu BESTIE, DEBILE, OHYDNE KREATURY. Nie umiem tego nazwać, ale nasuwają mi się same przekleństwa na język" - napisała na InstaStories.