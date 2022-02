Julia Wieniawa o diecie: "Najgorsze to jest być dla siebie tyranem"

Julia Wieniawa przyznała jednak, że choć raz w tygodniu zdarza jej się mieć tak zwany cheat meal, czyli posiłek, w którym zupełnie nie zwraca uwagi na to, co je. Nie ma więc problemu z tym, by zjeść na przykład czekoladę. - Najgorsze to jest być dla siebie tyranem - wyznała.