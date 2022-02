Julia Wieniawa zarobi fortunę w butiku dla milionerów. Znamy ceny

Wieniawa to prawdziwa bizneswoman, która nie ukrywa, że choć grywa w kilku filmach i serialach jednocześnie, to aktorstwo nie jest głównym źródłem jej dochodów. - Polska branża filmowa a hollywoodzka to są w ogóle dwie kompletnie inne rzeczy. Ale mi to nie przeszkadza, bo robię to dla siebie, a zarabiam gdzie indziej – wyznała Wieniawa.