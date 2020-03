Julia Wieniawa wygina się na macie. Fani pod wrażeniem jej gibkości

Julia Wieniawa nie zamierza marnować czasu. Choć zgodnie z zaleceniami rządu spędza czas w domu , nie chce leniuchować. Nie dla niej nieustanne oglądanie filmów i seriali, na zmianę z leżeniem na kanapie i gotowaniem. Młoda aktorka, która jeszcze do niedawna spędzała długie godziny na sali treningowej, przygotowując się do występów w "Tańcu z Gwiazdami", tęskni za aktywnością fizyczną.

ZOBACZ WIDEO: Julia Wieniawa wyprzedaje szafę, by wspomóc polską służbę zdrowia

Nie zwlekając ani chwili, założyła sportowy strój, rozłożyła matę i oddała się jodze. Aby zmotywować fanów do ruszenia się z łóżek, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie ze swoich ćwiczeń. "My little home yoga spot" - napisała.