Julia Wieniawa z twarzą w plastrach. Tak dba o urodę

Kobido to zabieg znany od setek lat w Japonii, gdzie przed wiekami był zarezerwowany tylko dla najzamożniejszych kobiet. Dziś może pozwolić sobie na to każdy, kto jest gotowy wydać kilkaset złotych. Kobido to masaż nazywany często niechirurgicznym liftingiem twarzy. Pomaga walczyć z tzw. chomiczkami i workami pod oczami.