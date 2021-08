Julia Wróblewska: "Jestem załamana, na lekach uspokajających"

"Gdy byłam w łazience, Kiara wspięła się po klatce i upadła skręcając kark. Zmarła na miejscu. Jechałam do weterynarza, myślałam że może zemdlała, trzymałam ją na rączkach, płacząc i prosząc, by nie odchodziła. Bo jeszcze za szybko, bo miała dopiero roczek. Czuję się tak okropnie. Jestem załamana, na lekach uspokajających, ciągle płaczę i chcę ją przytulić. Obwiniam się mimo, że nie mogłam nic zrobić. To był wypadek, ale wciąż myślę co gdyby. Co gdybym ją zawołała wcześniej, lub nie poszła do toalety w tym momencie" - zwierza się Wróblewska.