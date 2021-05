Julia Wróblewska była na pogrzebie kolegi. "Za 3 dni kończyłby 23 lata"

Julia Wróblewska nie ma w życiu łatwo. 23-latka zapłaciła wysoką cenę za sławę w młodym wieku. Od kilku lat zmaga się z depresją, uczęszcza na psychoterapię i przyjmuje leki. I choć ma chorobę "pod kontrolą", wciąż boryka się z różnymi problemami i skutkami ubocznymi. - Mam zaburzenia osobowości. Muszę sobie z tym radzić. To jest niestety nieuleczalne. Może to przejść w remisję, czyli mogę nie mieć objawów przez jakiś czas. Ale muszę się raczej nauczyć chodzić po linie jak akrobata, niż chodzić po chodniku jak każdy. Jest to trudna sytuacja - mówiła w rozmowie z Ewą Wąsikowską-Tomczyńską.