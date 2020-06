Wróblewska korzysta z psychoterapii. "Mam zaburzenia osobowości"

- Mam zaburzenia osobowości. Muszę sobie z tym radzić. To jest niestety nieuleczalne. Może to przejść w remisję, czyli mogę nie mieć objawów przez jakiś czas. Ale muszę się raczej nauczyć chodzić po linie jak akrobata, niż chodzić po chodniku jak każdy. Jest to trudna sytuacja. Rok się leczyłam i postanowiłam, że nie chcę się tego dłużej wstydzić. Nie chcę tego ukrywać. Bo wiele moich zachowań mogło świadczyć, że coś jest nie tak, ale nie mówiłam tego wprost - wyznała w rozmowie z Ewą Wąsikowską-Tomczyńską.