Julia Wróblewska pobita. Pokazała zdjęcia

Młoda aktorka jest załamana orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji embriopatologicznej. Julia Wróblewska w weekend bardzo emocjonalnie zareagowała na to, co od kilku dni dzieje się w Polsce .

"Przysięgam, ja nie zniosę kolejnej traumy. Nie zniosę kolejnych snów, flashbacków.. Już zniszczyły mi życie i psychikę. Jeśli to by się stało, jeśli byłabym zmuszona na to patrzeć, czuć to, widzieć śmierć mojego dziecka, które nie ma czaszki, ma serce na wierzchu... Moje serce by pękło i pękłabym ja" - wyznała na InstaStory.