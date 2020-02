Justin Bieber popłakał się podczas kłótni z Hailey. Wyjaśnia całą sytuację

Justin Bieber po raz kolejny dał się ponieść emocjom. Gwiazdor w końcu znalazł w sobie odwagę, by powiedzieć "dość".

Bieber znalazł jednak w sobie odwagę, by opowiedzieć o tym, co leży mu na sercu. Gwiazdor postanowił otworzyć się przed kamerami w ostatnich odcinkach dokumentu "Seasons", a także w wywiadzie dla Apple Music. Podczas tych rozmów przyznał się m.in. do tego, że zdradzał Selenę Gomez. Okazał również sporo empatii Billie Eilish, która według niego obecnie jest poddana tej presji, co on sam.