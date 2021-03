Justyna Nagłowska wyznaje: "chyba mam nawrót depresji"

- Popłakałam się wczoraj, oglądając twój program (...), gdzieś jak swój swojego usłyszy, to pootwierały mi się niektóre rzeczy, które miałam teraz pozamykane. Zanim się spotkałyśmy, mówiłam ci, że chyba jestem w nawrocie choroby i przyglądam się temu, co się ze mną dzieje - zaczęła.

Julia Wróblewska opowiada o terapii: "Ta choroba jest jak wirus"

- Uświadomiłam sobie, że w połowie ciąży przestałam medytować i po porodzie nie byłam w stanie do tego wrócić. Wczoraj rozmawiałam o tym z moim mężem, że chyba dlatego, że bałam się ze sobą spotkać. Jestem jeszcze porozwalana hormonalnie, jestem po narodzinach dziecka, więc wszystko mi się wywróciło. Dodatkowo wróciłam do pracy, gdy mój syn miał 3 miesiące i jeździłam nagrywać podcast między karmieniami (...). To było super dla mnie, ale to znowu było uciekanie przed tym, żeby nie usiąść w fotelu, zamknąć oczy i dowiedzieć się, co tam jest w środku - wyznała.