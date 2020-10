Już nie wróci. To koniec marzeń o życiu w zgodzie

Spice Girls namawiają Victorię Beckham do ponownego dołączenia do zespołu. Tymczasem Posh... planuje wprowadzenie na rynek wysokiej klasy linii produktów do pieczenia. Co, w kontekście jej scenicznego pseudonimu, nie brzmi jednak przesadnie wytwornie. Mówiąc krótko: Victoria nie wróci.

Victoria Beckham nie chce wracać do Spice Girls (Getty Images)