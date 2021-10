Już się nie kryją. Sandra Kubicka i Baron potwierdzają związek

Siłą rzeczy ruszyły domysły, kto mógł zdobyć serce Kubickiej. Dość szybko zasugerowano, że związała się z Alkiem Baronem, czyli gitarzystą Afromental i trenerem "The Voice of Poland". Modelka nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła, że jest z nim w związku, ale dla mediów był to jasny sygnał, że mogą tworzyć parę. Kolorowa prasa znalazła potwierdzenie w rzeczywistości, ale Kubicka konsekwentnie powtarzała, że ujawni nazwisko ukochanego w odpowiednim czasie.