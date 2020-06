Kacper Błoński i Julia Kostera. Ulubieńcy nastolatków wciąż razem

Kacper Błoński i Julia Kostera od kilku miesięcy tworzą jedną z najbardziej lubianych par w Internecie. Zakochanych dzieli kilka lat, jednak im to nie przeszkadza. Para poznała się dzięki projektowi Team X, tak więc można stwierdzić, że ich miłość zrodziła się dzięki Stuu, bowiem to on jest głową projektu.