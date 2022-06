Kaczyński zadrwił z osób LGBT+. Jacek Braciak nie chce nawet tego komentować

Jacek Braciak, który pod koniec roku wyznał, że jego syn jest osobą transpłciową, a niedługo potem udzielił wraz z nim wywiadu dla magazynu "Replika", zdaje się być już znużony dyskusją na ten temat. Jak podkreślił: - Nie ma powodu, żebym komentował to, z czym się nie zgadzam, co mnie oburza, bo musiałbym to robić codziennie, a to nie jest cel mojego życia.