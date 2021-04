Kajra jest w ciąży? Koroniewska i fani mocno zaskoczeni

Zobacz: Sławomir i Kajra o koronawirusie. "Mam nadzieję, że ludzie się szybko zaszczepią"

Dość powiedzieć, że seria takich fotek spotkała się z natychmiastową reakcją nie tylko fanów, ale także innych gwiazd. Joanna Koroniewska zostawiła krótki komentarz: "O mój Boże". Zachwyt wyraziła także aktorka Natalia Janoszek. I choć sporo internautów złożyło swoje gratulacje, to jednak nie wszyscy uwierzyli w to, że Kajra spodziewa się dziecka. Na publikowanych wcześniej zdjęciach nic nie wskazywało na to, by miała być w ciąży. "Ludzie to do teledysku. Kręcą teledysk, na story jakoś bez brzuszka", "Jesteś w ciąży czy kręcicie teledysk do jakiejś piosenki?", "Ludzie czego gratulujecie??", "To chyba brzuszek do teledysku", "To do teledysku. Gratulacje teledysku" – napisali internauci.