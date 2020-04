Sławomir pikantnie do Kajry: "Zobaczysz tygrysico, co Ci zrobię"

Sławomir i Kajra to jedno z najbardziej rozchwytywanych małżeństw w polskim show-biznesie. Ich hity nucą niemal wszyscy rodacy. Nic dziwnego, że każdy ich wpis jest szeroko komentowany przez fanów.

- Cześć tu Sławomir. "Przystanek Radość". Nasz PKS dojechał do końcowej stacji. Dziękuję, że byliście razem z nami. Mam nadzieję, na kolejną radosną podróż. Kajra, ubierz się tak dla mnie kiedyś w domu… to zobaczysz tygrysico co Ci zrobię - napisał Sławomir.