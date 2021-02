Kamiński o sytuacji kultury w pandemii. "Teatr zawsze był na końcu łańcucha pokarmowego"

Gwiazdy klepią biedę przez pandemię koronawirusa

"[…] w obecnych realiach nie można powiedzieć, że dla teatru jest dobry czas. Wręcz przeciwnie. Zawieszone próby, przełożone premiery, aktorzy zamknięci w domach – to wszystko nie napawa optymizmem " – czytamy jego wypowiedź w "Życiu na gorąco". Aktor nie ukrywa, że branża czuje się bardzo niepewnie.

"Nikt nie wie, jak sytuacja się rozwinie [...], ale nie poddajemy się, robimy swoje. Przygotowujemy się do premiery spektaklu 'Metoda na wnuczka', jednak dokładnej daty nie mogę jeszcze podać. Rok 2020 ciężko nas doświadczył – najpierw wiosenny lockdown, później graliśmy dla widowni poniżej kosztów i w pełnym reżimie sanitarnym. Mimo to nie odwoływaliśmy spektakli, choć tuż przed kolejnym, jesiennym zamknięciem teatrów, coraz mniej widzów decydowało się na zakup biletów " – powiedział.

" Nie chodziło tylko o lęk przed zakażeniem koronawirusem, lecz również o bardziej przyziemne sprawy, jak dbałość o swoje finanse. Rozumiem ten niepokój, bo dopiero kiedy nasze podstawowe potrzeby są zaspokojone możemy pomyśleć o przybytku sztuki, jakim jest teatr. On zawsze był na końcu łańcucha pokarmowego, rodzajem ozdobnika, który przecież nie jest niezbędny do życia. Niepewność jutra na pewno nie składnia do inwestowania w sztukę" - przyznał aktor.