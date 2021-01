Kanye West może mieć poważne kłopoty. Grożą mu ogromne pozwy

Media nie mają wątpliwości. Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się

Niektóre historie z pozwu, przytoczone przez "The Sun", są naprawdę zadziwiające, choć niestety nie są czymś rzadkim w branży koncertowej. Fryzjerka Raina Leon twierdzi, że ​​musiała czekać 120 dni na wypłatę w wysokości 550 dolarów za pracę wykonaną w listopadzie 2019 r. Co więcej, firma Westa potrąciła ją jeszcze o 20 dol.

Pozwy odnoszą się również do "opery" Westa, "Nebuchadnezzar", wystawionej w listopadzie 2019 roku, podczas której rzekomo naruszono kalifornijskie prawo pracy. Jedni pracownicy do tej pory nie dostali pieniędzy, a inni mocno po czasie. Odmówiono im także nadgodzin, posiłków i wyjść do toalety.

Informatorzy powiedzieli "The Sun", że prawnicy poszukują obecnie kolejnych osób pracujących przy Sunday Service i uważają, że ostateczna liczba poszkodowanych może zbliżyć się do liczby 1000. "Nikt nie wie, jak bardzo zaangażowany był w to sam Kanye. Niezależnie od tego, czy było to celowe lub przypadkowe zarządzanie, sprawa jest bardzo poważna" – powiedziało źródło tabloidowi.