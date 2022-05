Karol Strasburger i Ewa Gawryluk jako para wampirów w teledysku heavymetalowym. Zaprosił ich Nocny Kochanek

- Zastanawialiśmy się jednak jaki jest słynny mistrz dowcipu - Karol Strasburger. Poznaliśmy się dopiero w dzień kręcenia klipu. Trzeba przyznać, że łatwo odnalazł się w nowym towarzystwie i właściwie w nim brylował. To typ gościa, wokół którego na imprezach gromadzą się wszyscy, by posłuchać jego opowieści. Absolutnie zdaje sobie sprawę ze swojej "sucharowej sławy" i ma do niej duży dystans. Dowcipami i anegdotami sypał jak z rękawa i były one naprawdę śmieszne. Zresztą żart, który pojawia się na zakończenie "Wampira" Karol wymyślił na planie zdjęciowym na potrzeby klipu! - dodaje wokalista.